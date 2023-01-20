Netflix’te yeni dönem: Reed Hastings istifa etti

Netflix, son aylarda yaşadığı birçok krizin ardından yönetimde değişikliğe gidiyor. Netflix’in kurucu ortağı ve CEO’su Reed Hastings, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bir süredir eş CEO’luk sistemiyle çalışan şirkette Hastings’in yerini Greg Peters ve Ted Saranados alacak. Hastings ise görevine şirketin yönetim kurulu başkanı olarak devam edecek.

Yönetici değişikliği sadece CEO ile sınırlı değil. Şirketin küresel televizyon başkanı Bela Bajaria artık İçerikten Sorumlu Başkan (CFO) olarak görev alacak. Ayrıca küresel film başkanı olan Scott Stuber ise Netflix Film Başkanı olarak yönetime dahil olacak.

Twitter hesabından açıklamasını paylaşan 62 yaşındaki Hastings, Sarandos ve Peters’ın Covid döneminde yaşanan krizleri çok iyi yönettiklerini belirtti.

Ted & Greg are now co-CEOs. After 15 years together we have a great shorthand & I’m so confident in their leadership. Twice the heart, double the ability to please members & accelerate growth. Proud to serve as Executive Chairman for many years to come https://t.co/oYc0laqMXQ — Reed Hastings (@reedhastings) January 19, 2023

Greg ve Ted’e her zaman yardım etmeyi sürdüreceğini ve yönetim kurulu ile aralarında köprü olacağını aktaran Hastings, artık hayır işlerine daha çok zaman ayıracağını söyledi:

“2023’e şirket olarak yenilenen ivme ve büyümemizi yeniden hızlandırmak için açık bir yol ile başlıyoruz. Ted ve Greg’in liderliği ve gelecek 25 yılı ilkinden daha iyi hale getirme yetenekleri beni çok heyecanlandırıyor.”

Hastings, Netflix’i 25 yıl önce girişimci Marc Randolph ile birlikte kurdu. 1997’de postayla DVD gönderme hizmeti olarak başlayan platform, 2007’de dijitalleşerek yayın dünyasında yeni bir dönem başlattı.

Bir süredir abone sayılarındaki sabitlik ve diğer çevrimiçi yayın platformlarının yol açtığı rekabetin baskısı altında olan platform, perşembe günü 2022’nin son çeyreğinde 7,7 milyon yeni abone kazandığını ve yılı 231 milyon ücretli aboneyle tamamladığını açıklamıştı.