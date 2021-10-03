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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Salt sistem değişikliğini önde tutarak, bu millete güven verilmez

Salt sistem değişikliğini önde tutarak, bu millete güven verilmez. Sistemler, ekmek arasına konup yenen bir şey değil. İktidar ve medyası, salt sistem değişikliğini gündemde tutarak, “adaylığa kim gelsin kim gitsin” tartışmasını köpürterek enkazını örtmeye çalışıyor.

Enkazı tarif etmek çözüm değil…


Enkazın ne kadar büyük olduğunu, bu enkazın altındaki halka söylemek çare değil…

Ve millet, Erdoğan’ı yenecek bir Erdoğan aramıyor.

Erdoğan tartışmanın, kendisinin yonttuğu “şahsım rejimi” etrafında dönmesini istiyor.

(…)

Bu ortamda muhalefetin de siyaseti “kişiler” etrafında yapması işi “şahsımlaştırıyor”!

Sorunların çözümü için süre vermek değil, güven vermek gerekiyor.

Hükümet bitmiş, götüreni yok!

Bir kişinin dev adımlarını değil, milyonlarca kişinin ortak adımlarını büyütün. Bir kadro hareketi yaratın…

Mustafa Balbay’ın yazısı

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