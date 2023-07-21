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Yaramazlara biraz batar!

Motorine zam

Motorine 1,55 lira zam yapıldı.

Fotoğraf: AA

NTV’nin aktardığına göre zam pompa fiyatlarına yansıdı.

İstanbul’da motorinin litre fiyatı 33,92 liradan satılıyor. Benzinin litresiyse ortalama 34,05 lira.

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