Motorine zam

Motorine 1,55 lira zam yapıldı.
NTV’nin aktardığına göre zam pompa fiyatlarına yansıdı.
İstanbul’da motorinin litre fiyatı 33,92 liradan satılıyor. Benzinin litresiyse ortalama 34,05 lira.
Yaramazlara biraz batar!
Motorine 1,55 lira zam yapıldı.
NTV’nin aktardığına göre zam pompa fiyatlarına yansıdı.
İstanbul’da motorinin litre fiyatı 33,92 liradan satılıyor. Benzinin litresiyse ortalama 34,05 lira.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘değişim arayışı’ ile ilgili düşüncelerini bir-iki hafta içerisinde paylaşacağını belirtti.
Kayyım rektör yönetimindeki Boğaziçi Üniversitesi’nin Kandilli Kampüsü’nde yer alan Deniz Araştırmaları Birimi’ne ait bir yapı kayyım rektörün kadrolarından Eshabil Yıldız’a lojman yapılıyor.
Motorine 1,55 lira zam yapıldı.
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.
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