Mehmet Ocaktan: Kılıçdaroğlu, bütün kesimleri kucaklayan yeni bir başlangıç yapmıştır

Cumhuriyet’in kurucu partisi olan CHP ile ilgili geleneksel ve yerleşik algıyı hemen herkes biliyor. Kuşkusuz bu algının oluşmasında, kuruluş yıllarının kendine özgü şartlarında yaşanan bütün negatifliklerin CHP’ye fatura edilmesinin büyük payı olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Bu yüzdendir ki ‘tek parti’ dönemi uygulamalarının toplumsal hafızadaki gerçekliğini değiştirmek çok da kolay olmuyor.

Ancak hemen belirtmek gerekiyor ki yüz yıl önce işlendiği belirtilen ‘siyasi günahları’ adeta zamanı durdurarak aynen bugünkü CHP’nin omzuna yüklemenin de çok hakkaniyetli bir davranış olmadığının altını çizmek gerikiyor. Allah bile tövbe kapısını hiçbir zaman kapatmamıştır.

Kaldı ki Kemal Kılıçdaroğlu ‘helalleşme’ adımıyla CHP’nin geçmişiyle yüzleşmesini sağlamış ve bütün kesimleri kucaklayan yeni bir başlangıç yapmıştır. Bu çerçevede Kılıçdroğlu’nun ‘İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nın açılışında yaptığı konuşmadaki şu sözleriyle bu değişim adımlarını daha da zenginleştirmiştir: “Size bugün bir iç çerçeve çizmek istiyorum. Bugün sizlere Türkiye için uyanmanın, ayağa kalkmanın ve büyümenin davetini yapıyorum. Bugün Türkiye’den ne için oy istediğimizi söyleyeceğim. Artık oyu sadece bir adaya, tek bir adama, bir zümreye değil yeni bir siyaset kültürüne ve siyaset üstü anlayışına oy isteyeceksiniz.”

Mehmet Ocaktan’ın yazısı