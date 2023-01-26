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Yaramazlara biraz batar!

Mauro Icardi, eski takım arkadaşı Keita Balde’nin, eşini taciz ettiğini öne sürdü

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Inter’den eski takım arkadaşı Keita Balde’nin eşi Wanda Nara’yı, mesajla ve arayarak taciz ettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Futbolcu, dün gece Instagram hesabından Balde’nin eşi Simona Guatier’yi etiketleyerek yaptığı paylaşımda eşi Wanda Nara’nın Balde tarafından tacize maruz kaldığını açıkladı.


Icardi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Keita Balde! Şimdi seni yarın yapacağın rutin işlerden kurtaracağım ki ailene ve başka şeylere vaktin olsun. Az önce, boynuzlanan zavallı bir kadına, ‘eşinin bir süredir karıma mesajlar yazdığını ve cevap almamasına rağmen bundan vazgeçmediğini’ söyledim. Elimde Instagram’dan eşime gönderdiğin mesajlar ve fotoğraflar dahil her şey var. Bunları eşim bana gönderdi. Tabii ki paylaşmayacağım.

* İşte, eşine yazdığım mesajları buraya bırakıyorum şampiyon! Magazin programları artık senin için zorlu geçecek. Kendini işine, yani fotoğraf çekmeye adasan iyi edersin. Eşine yalnızca Wanda’ya mesaj attığını söyledim, gönderdiğin mesajları yollamadım. Ailenizin geleceğini ona bırakıyorum. Unutma!

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