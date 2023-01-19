Madonna kariyerinin 40’ıncı yılını dünya turnesiyle kutluyor: 35 şehir 38 şarkı

Madonna, müzik kariyerindeki 40’ıncı yılını dünya turnesiyle kutlamaya hazırlanıyor. 15 Temmuz’da Kanada’nın Vancouver kentinde başlayacak turne, 1 Aralık’ta Amsterdam’ın Ziggo Dome’unda sona erecek.
ABD’li ünlü şarkıcı Madonna, müzik kariyerinin 40’ıncı yılını Kuzey Amerika ve Avrupa turnesine çıkarak kutlayacak.
Madonna, 35 şehri kapsayacak olan ‘Madonna: The Celebration Tour’da 40 yıllık kariyeri süresince ‘Billboard Hot 100’ listesinde yer bulan 38 şarkısını seslendirecek.
15 Temmuz’da Kanada’nın Vancouver kentinde başlayacak ve 1 Aralık’ta Amsterdam’ın Ziggo Dome’unda sona erecek turnede Madonna Avrupa kıtasına geçmeden önce Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles gibi şehirlerde de müziğini hayranlarıyla paylaşacak.
Turne kapsamındaki konserler Londra, Berlin, Barselona, Paris ve Stockholm’ün de bulunduğu 11 ayrı şehirde gerçekleşecek.
Biletler 20 Ocak Cuma günü, madonna.com/tour adresinde satışa sunulacak.