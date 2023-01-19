Kim Kardashian Prenses Diana’nın ünlü mücevherini satın aldı

Kim Kardashian, Galler Prensesi Diana’nın taktığı ‘Attallah Haçı’ kolyesini 163 bin 800 Avro’ya satın aldı.

Met Gala’da Marilyn Monroe’nun ikonik elbisesini giyerek tepkilerin odağına oturan Kim Kardashian, şimdi de Prenses Diana’nın mücevherini satın aldı.

The Guardian‘ın haberine göre dünyanın en büyük müzayede evi Sotheby’s, dün düzenlediği ‘Royal & Noble’ adındaki müzayedede özel kraliyet parçalarını, soylulara ait mücevherleri ve değerli eşyaları satışa çıkardı. İçlerinden en dikkat çeken parça ise en son 1987 yılında toplum önünde takılan, Prenses Diana’nın ‘Attallah Haçı’ kolyesi oldu.

Attallah Haçı kolye ucu

Filistin asıllı İngiliz iş insanı Naim Attallah’ın 1980 yılında lüks mücevher tasarımcısı Garrard’dan satın aldığı ve yakın arkadaşı Prenses Diana’ya hediye ettiği mücevher, 80’li yıllarda birkaç kez Diana tarafından takılmıştı.

Diana’dan sonra kimsenin takmadığı kolye, daha önce Elizabeth Taylor ve Jackie O. gibi ikonlara ait takıları satın alan Kim Kardashian’a 163 bin 800 Avro’ya (3 milyon 328 bin TL) satıldı.

En son Ekim 1987’de Londra’daki bir yardım galasında Diana tarafından takılan kolye, müzayede öncesi tahmininin iki katından fazlasına satıldı.

Garrard’ın bir defalık özel siparişi olduğu düşünülen mücevherin elmas ağırlığı yaklaşık 5.25 karat.

Sotheby’s London mücevherat başkanı Kristian Spofforth, böyle mücevherlerin piyasaya çok nadir çıktığını belirterek şöyle konuştu: “Diana’nın sahip olduğu veya taktığı mücevherler, özellikle de çok renkli, cesur ve ayırt edici olan Attallah haçı gibi bir parça, piyasaya çok nadiren çıkıyor. Bu parçanın Diana’dan sonra dünyaca ünlü başka bir ismin ellerinde yeni bir yaşam alanı bulmasından çok memnunuz.”