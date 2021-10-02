Kemal Ulusaler: Önümüzdeki kış can yakıcı şekilde hissedeceğimiz küresel enerji krizi

Ülkenin kendine özgü gündeminden dolayı gözümüzden kaçan, ancak önümüzdeki kış can yakıcı bir şekilde hissedeceğimiz küresel enerji krizi bu günlerde dünya piyasalarını bir hayli meşgul ediyor. Kriz zaten yaz başından bu yana petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki “step by step” formunda ilerlemesiyle sinyaller veriyordu. Eylül başı itibarıyla artık bir hayli görünür olmaya başladı. Bazı öngörü sahibi ülkeler yaz ortasından itibaren önlemlerini almaya başlamışlardı. Lakin ne önlem alırlarsa alsınlar kaçınılmaz sonuç onları da vuracak.
SON HABERLER
İçerikleriyle en fazla olumsuz etkiyi bırakan ünlüler kim?
Dokuz ülkede yapılan araştırmaya göre Instagram kullanıcılarının platformdaki ünlüler nedeniyle zihinsel olarak olumsuz duygulara sürüklendiği belirlendi. Buna göre kullanıcılarda sosyal medyada yarattıkları imajla en olumsuz etkiyi Kim Kardashian, Justin Bieber ve Charli D’Amelio gibi ünlülerin yarattığı tespit edildi.
Güvenç Dağüstün, Hürriyet’i eleştirip Altın Kelebek’teki adaylığından çekildi
Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek yarışmasında adaylıktan çekildiğini açıkladı.
İzmir’de metro çalışanlarından grev kararı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait METRO A.Ş.’de toplu sözleşme imzalanamaması nedeniyle grev kararı asıldı.
Britanyalı banka MB’den 300 bp daha indirim bekliyor
Britanya merkezli banka Standard Chartered, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini yıl sonuna kadar 300 baz puan daha indirerek yüzde 15’e düşüreceğini tahmin etti. Banka, faiz indirimine bağlı olarak yıl sonu 12 aylık enflasyon tahminini de yüzde 15,2’den yüzde 17,5’e yükseltti.
Cevapsız kalan ‘Okul nasıldı’ sorusu yerine çocuğunuza yöneltebileceğiniz sorular
Çocuk gelişim uzmanı ebeveynlerin “Bugün okul nasıl geçti” sorusuna cevap almakta neden zorlandıklarını ve bunun yerine sorabilecekleri soruları anlattı.