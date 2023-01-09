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Yaramazlara biraz batar!

‘Kaybedenler Kulübü Yolda’ beş yıl aradan sonra Netflix’e geliyor

Bir dönemin efsanevi radyo programı ‘Kaybedenler Kulübü’nün ikinci filmi ‘Kaybedenler Kulübü Yolda’ vizyona girdikten beş yıl sonra, 13 Ocak Cuma günü Netflix’de izleyiciyle buluşacak.

Kaybedenler Kulübü Yolda 13 Ocak Cuma günü Netflix’te.

Kaan Çaydamlı ve Mete Avunduk’un uzun yıllar Kent FM’de dinleyiciyle buluşturduğu ‘Kaybedenler Kulübü‘nün aynı adla uyarlanan ilk filmi, 25 Mart 2011’de gösterime girmiş ve toplam 25 hafta gösterimde kaldığı salonlarda 485 bin 580 kişi tarafından izlenmişti.


Tolga Örnek’in yönettiği filmde Çaydamlı’yı Nejat İşler, Avunduk’uysa Yiğit Özşener canlandırmıştı.

Devam filmi olarak çekilen ve kalabalık bir Olimpos tatilinin sonunda motorlarıyla İstanbul’a dönen ikilinin hikayesini merkeze alan film ‘Kaybedenler Kulübü Yolda‘ ise 18 Mart 2018’de vizyona girmişti.

Özşener ve İşler’e Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya’nın eşlik ettiği film, toplam 10 hafta gösterimde kaldığı salonlarda 570 bin 373 kişi tarafından izlenmişti.

Gösterimden kaldırıldıktan sonra televizyonlarda ve dijital platformlarda gösterilmeyen film merakla bekleniyordu.

Kaybedenler Kulübü’nü kütüphanesinde tutan Netflix, devam filmi Kaybedenler Kulübü Yolda’yı da 13 Ocak Cuma günü yayınlayacak.

16 Mart’ta: ‘Kaybedenler Kulübü Yolda’dan ilk uzun fragman

Bir yol hikayesi: ‘Kaybedenler Kulübü Yolda’dan ikinci fragman

‘Standart’: Unutulmaz radyo programı ‘Kaybedenler Kulübü’nden ikinci film geliyor

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