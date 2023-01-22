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Yaramazlara biraz batar!

Karsız kar antrenmanı: Sporcular asfaltta kaydı

Muş’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kayak takımı sporcuları, yeteri kadar kar yağmaması nedeniyle asfaltta tekerlekli kayakla antrenman yapıyor.

Kar yağmayınca kayak takımı sporcuları asfaltta antrenman yapıyor (AA)

AA’nın aktardığına göre sporcular, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gelecek ay yapılacak bölge elemelerine hazırlanıyor.


Kentte kar yağmaması nedeniyle asfaltta antrenman yapan sporcular, şampiyonadan dereceyle dönmeyi hedefliyor.

Kayak antrenörü Süleyman Yıldırım bu yılın yağışsız geçmesinin çalışmalarını olumsuz etkilediğini, antremanları tekerlekli kayakla asfaltta yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor:

“Çalışmalarımızı geçen yıl bu zamanlarda kar üzerinde yapıyorduk. Bu yıl yeteri kadar kar yağmadı. Şu an asfaltta tekerlekli kayakla antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Şubatta Hakkari’de yapılacak bölge elemelerine hazırlanıyoruz. Elemeleri geçersek Erzurum’da düzenlenecek birinci etap yarışlarına katılacağız. Karda yapılan antrenmanlarda daha iyi sonuç alınıyor.”

Karda yapılan antremanların daha verimli olduğunu aktaran kayakçılardan Bayram Güner ise “Yine de başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız” diyor.

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