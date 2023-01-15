Kâinat güzeli seçilen R’Bonney Gabriel tarihe geçti

Bu yıl 71’incisi düzenlenen ‘Kâinat Güzellik Yarışması’nda (Miss Universe) birincilik tacını geçen yıl ABD güzeli seçilen R’Bonney Gabriel giydi.

Dünyanın en önemli güzellik yarışmalarından biri olarak görülen Miss Universe’de dünyanın dört bir yanından katılan 84 kadın yarıştı.

ABD’nin New Orleans şehrinde dün düzenlenen final etkinliği, dünyayı saran savaş ve krizlerin etkisinde geçerken, açıklamalar ve kostümler geceye damga vurdu.

Yarışmaya ABD adına katılan R’Bonney Gabriel birinci olurken, Venezuelalı Amanda Dudamel ikinci, Dominik Cumhuriyeti’nden Andreina Martinez üçüncü oldu.

Birinci seçilen güzel tarihe geçti

ABD’li bir anne ve Filipinli bir babadan doğan 28 yaşındaki Gabriel, birincilik kazanan ilk Asya kökenli kişi olarak tarihe geçti.

Çevre dostu tasarımlarla öne çıkan bir modacı olan Gabriel, yarışmada taçlar dağıtılmadan önceki son geçişte Filipinli tasarımcı Rian Fernandez tarafından kendisi için hazırlanan elbiseyi giydi.

Kuzey Teksas Üniversitesi moda tasarımı bölümünden mezun olan Gabriel, tasarımcılık yapmaya devam ederken bir yandan da modellik kariyerini sürdürüyor. Platformu ‘dönüşümcü bir lider’ olmak için kullanacağını söyleyen Gabriel, kirliliği azaltarak ve giyim parçaları yapımında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak moda endüstrisinde iyilik için bir güç olacağını vurguladı.

Yarışmada Rusya ve Ukrayna rekabeti

Öte yandan yarışmaya Rusya ve Ukrayna çekişmesi de damga vurdu. Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle uluslararası kuruluşlar Rusya’yı yarışmalardan men ederken, Miss Universe bu kararı almayan tek kuruluş oldu. İki ülkenin yaklaşık bir yıl sonra ilk kez farklı bir organizasyonda büyük bir rekabete girdiği gecede, Rusya adına yarışan Anna Linnikova dereceye giremedi.

Anna Linnikova

Yarışmaya Ukrayna adına katılan Viktoria Apanasenko ise barış meleğini canlandırdığı kanatlı kostümüyle dikkat çekti ve ‘Karnaval Ruhu’ ödülüne layık görüldü.

Viktoria Apanasenko

Yarışmada torpil iddiası

Yarışmada Şili ve Malta adayları ‘Sempati Güzeli’ seçilirken, Venezuala güzelinin annesinin jüride yer aldığı söylentisi torpil iddialarını gündeme getirdi.

Aleyna Şirin

Yarışmada Türkiye’yi temsil eden Aleyna Şirin ise ilk 16’ya kalamadı.