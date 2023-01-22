Kadın Oyunları Festivali beş şehirde perde açıyor

Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek kadın temalı tiyatro festivali ‘Kadın Oyunları Festivali’ bu yıl üçüncüsüyle beş kentte perde açıyor.

Atölye Kültür Sanat organizasyonuyla ilk olarak Şubat ayında Ankara’da başlayacak ve beş gün sürecek olan festivalde üç oyun Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olup, iki oyun ise AST Bilkent Sahne’de biletli olarak seyirciyle buluşacak.

Mart ayında ise sırasıyla Bandırma Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Çanakkale Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde festival yapılacak.

Açılış resitalleri Begül Erhan ile

Cumhuriyet tarihinde bir kadın müzisyen tarafından yayımlanan ilk klasik gitar albümü Anatolian Folk Songs’u çıkaran ve yine kendi alanında birçok ilke imza atan klasik gitarist Begül Erhan; festivalin Bandırma, Konyaaltı ve Çanakkale ayaklarında açılış resitalleri verecek.

Hem festival hem sosyal sorumluluk projesi

Farklı kadın temalı etkinliklerin de yer verildiği festival, sanat etkinliği olmasının ötesinde bir sosyal sorumluluk projesi olma niteliğini de taşıyor.

Festival direktörü Hasan Aldemir, Kadın Oyunları Festivali’nin Türkiye’de her yıl daha da geniş kitlelere etki ettiğini söyleyerek, artık yurtdışı tiyatro kurumlarının da festivali yakından takip ettiklerini belirtti. Aldemir, festivale uluslararası bir boyut kazandırmak için görüşmeler yaptıklarını, bu festivalin dünyada tiyatro adına önemli bir yer edineceğini ve kadınlara yönelik her türlü sorunu sürekli gündemde tutacağını söylüyor.

Festival programı şu şekilde:

Ankara

21 Şubat Ölü Kadınlar Diyarı – AST Bilkent Sahne

22 Şubat Düğün Şarkıcısı – AST Bilkent Sahne

23 Şubat Anne – Nazım Hikmet Kültür Merkezi

24 Şubat Prima Facie – AST Bilkent Sahne

25 Şubat Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler AST Bilkent Sahne

Bandırma Belediyesi

Barış Manço Kültür Merkezi

28 Şubat Begül Erhan Festival Açılış Resitali

1 Mart Ölü Kadınlar Diyarı

2 Mart Prima Facie

3 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler

4 Mart Kertenkelenin Ardından

5 Mart Dışarda Hiçbir Şey Var

Konyaaltı Belediyesi

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi

7 Mart Begül Erhan Festival Açılış Resitali

8 Mart Ölü Kadınlar Diyarı

9 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler

10 Mart Anne

11 Mart Prima Facie

12 Mart Kertenkelenin Ardından

Çanakkale Belediyesi

Çanakkale Belediyesi Tiyatro Salonu

14 Mart Begül Erhan Festival Açılış Resitali

15 Mart Ölü Kadınlar Diyarı

16 Mart Prima Facie

17 Mart Anne

18 Mart Kertenkelenin Ardından

19 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler

Ayvalık Belediyesi

Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi

23 Mart Anne

24 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler

25 Mart Kertenkelenin Ardından

26 Mart Düğün Şarkıcısı

27 Mart Prima Facie