Kadın Oyunları Festivali beş şehirde perde açıyor

Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek kadın temalı tiyatro festivali ‘Kadın Oyunları Festivali’ bu yıl üçüncüsüyle beş kentte perde açıyor.
Atölye Kültür Sanat organizasyonuyla ilk olarak Şubat ayında Ankara’da başlayacak ve beş gün sürecek olan festivalde üç oyun Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olup, iki oyun ise AST Bilkent Sahne’de biletli olarak seyirciyle buluşacak.
Mart ayında ise sırasıyla Bandırma Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Çanakkale Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde festival yapılacak.
Açılış resitalleri Begül Erhan ile
Cumhuriyet tarihinde bir kadın müzisyen tarafından yayımlanan ilk klasik gitar albümü Anatolian Folk Songs’u çıkaran ve yine kendi alanında birçok ilke imza atan klasik gitarist Begül Erhan; festivalin Bandırma, Konyaaltı ve Çanakkale ayaklarında açılış resitalleri verecek.
Hem festival hem sosyal sorumluluk projesi
Farklı kadın temalı etkinliklerin de yer verildiği festival, sanat etkinliği olmasının ötesinde bir sosyal sorumluluk projesi olma niteliğini de taşıyor.
Festival direktörü Hasan Aldemir, Kadın Oyunları Festivali’nin Türkiye’de her yıl daha da geniş kitlelere etki ettiğini söyleyerek, artık yurtdışı tiyatro kurumlarının da festivali yakından takip ettiklerini belirtti. Aldemir, festivale uluslararası bir boyut kazandırmak için görüşmeler yaptıklarını, bu festivalin dünyada tiyatro adına önemli bir yer edineceğini ve kadınlara yönelik her türlü sorunu sürekli gündemde tutacağını söylüyor.
Festival programı şu şekilde:
Ankara
21 Şubat Ölü Kadınlar Diyarı – AST Bilkent Sahne
22 Şubat Düğün Şarkıcısı – AST Bilkent Sahne
23 Şubat Anne – Nazım Hikmet Kültür Merkezi
24 Şubat Prima Facie – AST Bilkent Sahne
25 Şubat Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler AST Bilkent Sahne
Bandırma Belediyesi
Barış Manço Kültür Merkezi
28 Şubat Begül Erhan Festival Açılış Resitali
1 Mart Ölü Kadınlar Diyarı
2 Mart Prima Facie
3 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler
4 Mart Kertenkelenin Ardından
5 Mart Dışarda Hiçbir Şey Var
Konyaaltı Belediyesi
Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi
7 Mart Begül Erhan Festival Açılış Resitali
8 Mart Ölü Kadınlar Diyarı
9 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler
10 Mart Anne
11 Mart Prima Facie
12 Mart Kertenkelenin Ardından
Çanakkale Belediyesi
Çanakkale Belediyesi Tiyatro Salonu
14 Mart Begül Erhan Festival Açılış Resitali
15 Mart Ölü Kadınlar Diyarı
16 Mart Prima Facie
17 Mart Anne
18 Mart Kertenkelenin Ardından
19 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler
Ayvalık Belediyesi
Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi
23 Mart Anne
24 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler
25 Mart Kertenkelenin Ardından
26 Mart Düğün Şarkıcısı
27 Mart Prima Facie