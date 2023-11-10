İstanbul, İzmir ve Bodrum’a ‘Michelin yıldızı’ yağdı

Restoran değerlendirme sistemi Michelin Rehberi, İstanbul, İzmir ve Bodrum seçkilerini dün akşam düzenlenen bir törenle açıkladı.

Fotoğra: Michelin Rehberi 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisi açıklandı / AA

Geçen yıl ilk defa Türkiye’den İstanbul’da yer alan 53 restoran Michelin Rehberi’ne eklenmişti. Bu yıl toplam 111 restoran rehberin yeni seçkisinde yer aldı.

İzmir’den; Vino Locale, Od Urla ve Teruar Urla, İstanbul’dan; Arkestra ve Sankai by Nagaya, Bodrum’dan; Maça Kızı ve Kitchen restoranları bir Michelin Yıldızı’na layık görüldü.

Eskiler yıldızlarını korudu

Michelin Rehberi 2023’te bir Michelin Yıldızı alan Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ile iki Michelin Yıldızı sahibi Turk Fatih Tutak yıldızlarını korudu.

16 restaurant Bib Gourmand ödülüne layık görüldü

Michelin Rehberi kullanıcıları arasında özellikle popüler bir ayrım olan Bib Gourmand, makul fiyatlarla harika yemekler sunan restoranları öne çıkarıyor. Türkiye’de toplamda 16 mekan sundukları mükemmel fiyat-performans dengesi açısından ödüllendirildi:

Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi, Adil Müftüoğlu, Aida, Otantik Ocakbaşı, Fauna, Circle by Vertical, La Mahzen, İnari Omakase, Foxy Nişantaşı, Tavacı Recep Usta, Efendy, The Red Baloon, Ayda, İki Sandal, Hiç Lokanta.

Michelin Yeşil Yıldız

Daha sürdürülebilir bir gastronomi anlayışına sahip restoranları seçimlerinde vurgulamayı amaçlayan Michelin Rehberi, 2020 yılında yeni bir ödül açıklamıştı: Michelin Yeşil Yıldız. Circle by Vertical, Hiç Lokanta, Od Urla ve Vino Locale sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü yaklaşımından dolayı bu prestijli ödüle layık görüldü.

Genç şefler ödüllendirildi

Michelin Rehberi müfettişleri tarafından verilen Michelin Genç Şef ve Servis Ödülleri, profesyonelleri uzmanlıkları ve yetenekleriyle ödüllendiriyor.

Genç şef ödülüne The Red Balloon Şefi Ulaş Durmaz layık görülürken, Sommelier (Şarap Garsonu) ödülünü Vino Locale’den Seray Kumbasar kazandı. Mastercard tarafından sunulan Michelin Servis Ödülü ise Tuğra Restoran ekibinin oldu.

Tavsiye edilen restoranlar

Michelin Rehberi’ne tavsiye edilen restoran olarak işletmelere ise 36 restoran dahil oldu.

İstanbul: Hakkasan İstanbul, Saku, Ruby, Lokanta Göktürk, Eleos Yeşilköy, Aşeka, Avlu, Gallada, İtsumi, Seraf Vadi, Roka, Akira Back, Borsa Restoran, Foxy Nişantaşı ve Vogue Restoran.

İzmir: Amavi, Sota Alaçatı, Levan, Pizza Venedik, Kasap Fuat ve İsabey Bağevi

Bodrum: Orkide Balık, Kısmet Lokantası, Orfoz Restoran, Loft Elia, Zuma Bodrum, İsola Manzara, Tuti, Sait, Kurul Bitez, Hakkasan Bodrum, Bağarası, Malva, Sia Eli, Ent Restoran ve Dereköy Lokantası.

Michelin Rehberi İstanbul 2024’ün tüm seçkisine, MICHELIN Rehberi’nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.