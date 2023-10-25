İsrail kara harekatı için ABD’nin savunma sistemi kurmasını bekliyormuş

İsrail’in, Gazze’ye kara harekatı öncesi ABD’nin bölgedeki birliklerini korumak için savunma sistemi kurmasını beklemeyi kabul ettiği öne sürüldü.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Bunun üzerine resmi savaş ilan eden İsrail, günlerdir ağır bir şekilde savaş uçaklarıyla bombaladığı Gazze’ye karadan girmeye hazır olduğunu duyurmuştu. Ancak günler geçmesine rağmen henüz bu yönde bir adım atılmadı.

The Wall Street Journal (WSJ), İsrail’in harekete geçmek neyi beklediğini bildirdi. AA’nın WSJ’den aktardığına göre İsrail, kara harekatı için ABD’nin bölgeye hava savunma sistemleri kurmasını bekliyor.

ABD’nin bölgede bir düzine hava savunma sistemi kurmaya hazırlandığının belirtildiği haberde, böylece ABD’nin Irak, Suriye, Kuveyt, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndekiler de dahil olmak üzere bölgedeki tüm birliklerini füzelerden ve roketlerden korumayı hedeflediğine işaret edildi.

ABD’li yetkililerin, söz konusu savunma sistemlerini kurana kadar İsrail’i beklemeye ‘ikna ettiği’ aktarıldı.

Haberde, bölgedeki ABD’li yetkililerin, İsrail’in söz konusu saldırısı başladığında birliklerinin hedef alınacağını düşündüğü ve bunu ‘büyük endişe kaynağı’ olarak nitelediği aktarıldı.