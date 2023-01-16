Gina Lollobrigida: Beyaz perdenin divasına veda

1950’ler ve 60’larda Avrupa sinemasının en büyük yıldızlarından biri olan İtalyan Gina Lollobrigida, 95 yaşında hayatını kaybetti.

İtalyan oyuncu Gina Lollobrigida hayatını kaybetti (Reuters)

Corriere della Sera‘nın aktardığına göre Lollobrigida, Roma’da bir süredir tedavi gördüğü klinikte yaşama veda etti.

1950’ler ve 60’lar boyunca Lollobrigida, dünyanın en çok ilgi gören oyuncularından biriydi ve çok sayıda filmde Hollywood’un döneminin Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis ve Frank Sinatra gibi önde gelen isimleriyle birlikte rol almıştı.

İtalyan kamuoyu tarafından ‘La Lollo’ olarak bilinen Lollobrigida, ‘Notre Dame’ın Kamburu’ ve ‘Hz. Süleyman’ ve ‘Saba Melikesi’ gibi filmlerde oynamıştı.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra fotoğrafçılığa ilgi gösteren Lollobrigida, geçen yılın Eylül ayında siyasete atılmak istemiş ancak sandıkta umduğunu bulamamıştı.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, Lollobrigida’nın ‘cazibesinin ebedi kalacağını’ belirterek onu şu sözlerle uğurladı: “Yarım asırdan fazla İtalyan sinema tarihinin kahramanı, beyaz perdenin bir divasına veda. Cazibesi ebedi kalacak.”

Addio ad una diva del grande schermo, protagonista di oltre mezzo secolo di storia del cinema italiano. Il suo fascino resterà eterno.

Ciao Lollo. pic.twitter.com/LbHf2MMXFy — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) January 16, 2023

Gina Lollobrigida hakkında

1927’de Roma’nın doğusundaki Subiaco’da bir mobilyacının kızı olarak dünyaya gelen Lollobrigida, 1947’de katıldığı Miss Italia yarışmasında üçüncü olarak dereceye girmesinin ardından hep merakı olan oyunculuğa başladı.

Lollobrigida’nın 1953’te Humphrey Bogart’la oynadığı ‘Beat the Devil’deki performansı ona uluslararası ün ve milyonlarca hayran kazandırdı.