Fransa Amien Belediye Başkanı Brigitte Foure, kentin müzesinden çalınan ve ABD’de çıkarıldığı açık artırmada şarkıcı Madonna tarafından satın alınan tabloyu ödünç istedi.

Fransa, Madonna’nın aldığı tabloyu ödünç istedi

AA’nın aktardığına göre Foure, Facebook üzerinden yaptığı video paylaşımla, kentte Birinci Dünya Savaşı’nda Picardie Müzesi’nin bombalanması sırasında Jerome-Martin Langlois tarafından yapılan ‘Diane et Endymion’ isimli tarihi tablonun gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu belirtti.

“Madonna, muhtemelen Belediye Başkanı olmaktan onur duyduğum Amiens şehrini bilmiyorsunuz. Ancak birkaç gündür siz ve kentimiz arasında özel bir bağlantı olduğunu fark ettik” diyen Foure, tablonun birkaç yıl önce açık artırmada Madonna tarafından satın alındığını öğrendiklerini söyledi.

Foure, 2028’de Avrupa Kültür Başkenti olmaya aday kentte sergilenmesi için şarkıcıdan tabloyu ödünç olarak vermesini talep etti.

“Yasal olarak edindiğiniz bu tablonun mülkiyetine ilişkin herhangi bir itirazımız kesinlikle yok” diyen Foure, tabloyu ‘ödünç’ olarak istediklerine dikkati çekti.

Madonna 1,3 milyon dolara satın aldı

Fransa tarafından 1973’te satın alınan tablonun New York’taki Sotheby’s’te 1989’da yapılan müzayedede Madonna tarafından 1,3 milyon dolara satın alındığı belirtiliyor.