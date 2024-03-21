Feray Aytekin Aydoğan: MEB’in yeni adı ‘çocuk işçi’ bulma kurumu

MEB mevzuatta tüm çocukların kamusal eğitim hakkından sorumlu Bakanlık. Tüm çocukların eğitim hakkından sorumlu bu Bakanlık, siyasi iktidarın politik tercihinin sonucu son yirmi iki yılı çocukların eğitimden koparılması, çocuk yaşta işçileştirilmesini temel hedef haline getiren bir kurum haline geldi, getirildi. Bir yandan çocuklar akın akın okul dışına çıkıyor. Salgın, yoksulluğun artışı ve depremle birlikte yaşatılan çaresizlikten çocuklar okullardan kitleler halinde ayrılıyor, ‘çocuk işçi’ haline getiriliyor. Deprem bölgesinde inşaatlarda, tamirhanelerde, atölyelerde dolaştığınızda okulu bırakıp çalışmaya başlamış yüzlerce çocukla karşılaşıyorsunuz. Açık lise ve ortaokullardaki çocukların sayısı iki milyona yaklaştı. Devamsızlık verileri de paylaşılmadığı için gerçek sayının ne olduğu kocaman bir bilinmezlik. Bir yandan da bakanlık eliyle meslek liseleri, mesleki eğitim merkezleri ile büyük bir aldatmaca ile çocuklar okulda gösteriliyor ancak bu yerlerde çocukların eğitimle bağı tamamen koparılıyor halkın, emekçilerin vergileriyle patronlar için ucuz hatta bedava iş gücü haline getiriliyor.

Milli Eğitim Bakanı MESEM, meslek lisesi açılışlarında sermayeye sesleniyor, “Ne istedinizse verdik, ne isterseniz vereceğiz” diyor.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı