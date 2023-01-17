Evinde ‘çocuk istismarı görselleri’ bulunan oyuncunun işine son verildi: Filmi Oscar’da yarışıyor

Avusturya’da evinde 58 bin adet ‘çocuk istismarı içeren görseller’ bulunan Florian Teichtmeister’in oynadığı tiyatro oyunu sahneden kaldırılırken, Kamu yayıncısı ORF de artık Teichtmeister’ın yer aldığı eserleri yayınlamayacağını bildirdi.

Evinde ‘çocuk istismarı görselleri’ bulunan oyuncu Florian Teichtmeister’in işine son verildi.

Viyana Bölge Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ülkenin tanınmış tiyatro ve sinema oyuncusu Teichtmeister’in evinde yapılan aramalarda 58 bin adet çocuk istismarı içeren görsel materyal bulunmuştu. Savcılık, söz konusu görüntü ve fotoğrafların 22 farklı cihaza kayıt edildiğinin belirlendiğini belirtmişti.

Bu suçlamaların ardından Avusturya’da kamu yayıncılığı yapan ORF, artık Teichtmeister’in yer aldığı eserleri yayınlamayacaklarını bildirdi.

Avusturya’da 274 yıllık tarihi ile ülkenin en eski tiyatrosu olan Burgtheater de Teichtmeister’in işine son vererek, oynadığı oyunun sahneden kaldırıldığını açıkladı.

Öte yandan Teichtmeister, Avusturya’nın Oscar adayı Korsaj (Corsage) filminde de rol aldı. Filmin yönetmeni Marie Kreutzer, filmin zarar görmesinden dolayı üzgün olduğu belirttiği bir açıklama yayımladı:

“Avrupa’nın dört bir yanından 300’den fazla kişinin yıllarca üzerinde çalıştığı feminist bir filmin, birinin korkunç eylemleri nedeniyle lekelenip zarar görmesinden dolayı üzgün ve kızgınım.”

Film, Oscar yolculuğuna devam ediyor.

Savcılık, oyuncunun 15 Şubat’ta söz konusu suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkacağını bildirmişti. Teichtmeister suçlu bulunursa, iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.