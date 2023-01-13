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Elvis Presley’in kızı Lisa Marie Presley evinde ölü bulundu

‘Rock’n Roll’un Kralı’ olarak bilinen efsane şarkıcı Elvis Presley’in kendisi gibi şarkıcı 54 yaşındaki kızı Lisa Marie Presley, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulundu.

Elvis Presley’in kızı Lisa Marie Presley evinde ölü bulundu (Reuters)

Ölüm haberini Elvis Presley’le 1967–1973 yılları arasında evli kalan Priscilla Presley, “Güzel kızım Lisa Marie’nin aramızdan ayrıldığına dair yıkıcı haberi üzüntüyle paylaşmak zorundayım” mesajıyla verdi.


Kızı için “Tanıdığım en tutkulu, güçlü ve sevgi dolu kadındı…” diyen anne Presley, bu acı süreçte mahremiyet istediklerini aktardı.

Lisa Marie Presley dört çocuk annesiydi. 27 yaşındaki Benjamin Keough (sağda) iki yıl önce intihar edince sosyal medyayı bırakmıştı. Fotoğraf: Instagram

BBC’nin aktardığına göre Marie’nin perşembe günü erken saatlerde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. ABD medyasında 54 yaşındaki Lisa Marie Presley’nin kalp krizi geçirdiği bildirildi.

TMZ sitesine bilgi veren kaynaklar; Lisa Marie’nin Kaliforniya eyaletinde, Calabasas’taki evinde ölü bulunduğunu söyledi. Aynı kaynaklar Presley’nin bulunduğunda kalbinin atmadığını da aktardı.

Altın Küre Ödül Töreni’ne katılmıştı

Presley, en son salı gecesi Beverley Hills’deki Altın Küre Ödül Töreni’ne katılmıştı. Presley, annesiyle birlikte geldiği gecede, Austin Butler’ın, babasını canlandırdığı rolle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü almasını izlemişti.

Lisa Marie Presley 1994’te pop yıldızı Michael Jackson’la kısa süren bir evlilik yapmıştı. Jackson ailesi de sosyal medyada taziye mesajı yayımlayan yüzlerce hesap arasındaydı

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