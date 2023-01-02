Elazığ’ın Palu ilçesinde okulun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi E.D. hayatını kaybetti.

Elazığ’da okulda arkadaşının bıçakladığı 17 yaşındaki çocuk öldü (AA)

AA’nın aktardığına göre Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan E.D. (17) ve Ş.K. (17) okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Palu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.D. müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Şüpheli Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.