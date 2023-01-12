Efsanevi rock gitaristi Jeff Beck ani hastalık nedeniyle öldü

Dünyanın ‘en büyük’ ve ‘en etkili’ rock gitaristlerinden biri olarak gösterilen Britanyalı müzisyen Jeff Beck, geçirdiği ani hastalık nedeniyle 78 yaşında öldü.

BBC’nin aktardığına göre Eric Clapton ve Jimmy Page gibi tarihin en büyük gitar yeteneklerinden bazılarının kuluçka merkezi olan Britanyalı rock grubu ‘The Yardbirds’ ile ün kazanan Jeff Beck’in salı günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Müzisyenin sosyal medya hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada, ‘Jeff Beck’in aniden bakteriyel menenjite yakalandıktan sonra huzur içinde son nefesini verdiği’ yazılırken bu derin kayıp sürecinde mahremiyet istendiği aktarıldı.

1960’larda tonu ve varlığıyla gitar müziğini yeniden tanımlayan Beck, heavy metal, caz-rock ve hatta punk gibi hareketleri etkiledi.

2009’da ikinci kez Rock and Roll Hall of Fame’e seçildiğinde konuşan Beck, kuralların umrunda olmadığını söylemişti:

“Yaptığım gibi çalıyorum çünkü mümkün olan en hastalıklı sesleri çıkarmamı sağlıyor. İşte mesele bu, değil mi? Kurallar umurumda değil. Aslında her şarkıda en az 10 kez kuralları çiğnemezsem işimi düzgün yapmıyorum demektir.”

Jeff sen en iyisiydin

Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger, Jeff Beck’i “Harika bir adamı ve dünyanın en büyük gitaristlerinden birini kaybettik. Hepimiz onu çok özleyeceğiz” ifadesiyle uğurladı.

Şarkıcı Sir Rod Stewart ise Beck’i ‘en büyük’ olarak nitelendirdi: “Jeff Beck başka bir gezegendeydi. Beni ve Ronnie Wood’u 60’ların sonunda grubu Jeff Beck Group ile ABD’ye götürdü ve o zamandan beri geriye bakmadık. Canlı çalarken şarkı söylememi gerçekten dinleyen ve yanıt veren birkaç gitaristten biriydi. Jeff, sen en iyisiydin adamım. Her şey için teşekkürler.”