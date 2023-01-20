Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Ağzına sığabilecek her şeyi yiyor

Avustralya’nın kuzeyindeki bir yağmur ormanında ‘dünyanın en büyük kara kurbağası’ bulundu. ‘Toadzilla‘ ismi verilen 25 cm uzunluğundaki hayvanın oldukça zehirli olduğunu söyleyen uzmanlar, önüne çıkan her şeyi yediğini belirtti.

Dünyanın en büyük kara kurbağası Todzilla

BBC‘nin haberine göre Avustralya’nın Queensland eyaletinde bir yağmur ormanında park bekçileri şimdiye kadar tespit edilen en büyük kara kurbağasını buldular.

Ortalama bir kara kurbağasından altı kat daha ağır olan ‘canavar kurbağa’ 2,7 kilogram ağırlığında.

Uzmanlar tarafından yakalanarak koruma altına alınan kurbağaya, Godzilla’dan esinlenerek ‘Toadzilla’ ismi verildi.

Doğal yaşam uzmanları kurbağanın büyüklüğüne ilk başta inanamayarak, kendilerine gösterilen fotoğrafların sahte olduğunu düşündü. Doğal yaşam devriyesi Kylee Gray, dev kurbağayı ilk gördüğünde gözlerine inanamadığını söyledi: “Bu kadar büyük bir kurbağa hiç görmemiştim. Sanki ayakları olan bir futbol topu gibiydi. Ona Toadzilla dedik.”

Şimdiye kadarki en büyük kara kurbağası, İsveç’ten 1991’de Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 2,65 kilogramlık ‘Prinsen’ adlı kurbağaydı. Toadzilla, 2,7 kilogram ile bu rekoru kırmaya aday.

Dışarıdan getirildiler

Latince ismi ‘Rhinella marina’ olan dev kara kurbağaları, ilk olarak 1935’te adaya, şeker kamışı tarımını korumak amacıyla haşerelerle mücadele için dışarıdan getirildi. O zamanlar sayıları 100 olan kurbağa nüfusu bugün 200 milyon civarında.

Kylee Gray, bu büyüklükteki bir kurbağanın ‘ağzına sığabilecek her şeyi yiyebileceğini’ belirtiyor.

Ötenazi yapıldı

Toadzilla’nın kaç yaşında olduğu bilinmese de bu türün 15 yıl kadar yaşayabildiği biliniyor.

Ancak Toadzilla daha fazla büyümeyecek. Çevre ve Bilim Departmanı, Toadzilla’nın zehriyle diğer türlerin yok olmasına neden olduğu kurbağaya ötenazi yapıldığını açıkladı. Kurum ayrıca, Toadzilla’nın cesedinin Queensland Müzesi’ne bağışlanabileceğini belirtti.