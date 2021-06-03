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Yaramazlara biraz batar!

Dünya gıda fiyatları son 10 yılın en yüksek seviyesinde

Dünya gıda fiyatları, mayıs ayında art arda 12’nci ayda da artış kaydederek Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Fotoğraf: Reuters

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi nisan ayındaki 121.3 seviyesinden mayısta 127.1’e çıktı.

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Gıda fiyatları mayıs ayında geçen yıla göre yüzde 39.7 yükseldi.

Hububat fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6 artarken, bitkisel yağ fiyatları yüzde 7.8 ile keskin artış kaydetti. Hasadın gecikmesi nedeniyle şeker endeksi yüzde 6.8 arttı.

Et fiyatları ise Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinden artan ithalat nedeniyle yüzde 2.2 artış kaydetti.

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