Dört yaşındaki çocuk annesinin anahtarlarını alıp otomobille ‘gezmeye’ çıktı

Hollanda’da, sabah erkenden kalkıp annesinin otomobiliyle gezmeye çıkan dört yaşındaki bir çocuk iki araca çarptı. Kazayı yara almadan atlatan çocuk polis tarafından ailesine teslim edildi.

Fotoğraflar: Utrecht Polisi

BBC’nin haberine göre Utrecht kentinde yaşayan çocuk, cumartesi günü, annesinden habersiz sürücü koltuğuna oturup ‘gezmeye’ çıktı. İki araca çarptıktan sonra otomobilden indi. Onu soğuk havada pijamalarıyla çıplak ayakla yolda yürürken görenler durumu polise bildirdi.

Bölgeye giden ekip onu aldı ve bir süre polis merkezinde ağırlayıp sıcak çikolata ikram etti; bir de oyuncak ayı hediye etti.

Babası işe gittikten sonra uyanan çocuğun annesinin araba anahtarlarını alıp kaçtığı belirtilen Instagram’daki polis açıklamasında, Formula 1 pilotuna gönderme yapılarak ‘yeni Max Verstappen’in bulunduğu’ ifade edildi.

Polis merkezinden telefonla annesi arandı. Annesi polis merkezine gidince kaza mahalline gittiler ve aracı kullananın çocuk olduğundan emin olmak için ona aracı nasıl hareket ettirdiğini göstermesini istediler; o da gösterdi.

Anne-oğul evlerinin yolunu tutarken polis, ebeveynleri otomobillerinin anahtarlarını çocuklarının bulamayacağı bir yere saklamaları konusunda uyardı.