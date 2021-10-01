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Yaramazlara biraz batar!

Dolandırmak isterken hem parasından oldu, hem de hapis cezası aldı

Bolu’da otomobil jantı satışı için anlaştığı kişiye banyo musluğu gönderen dolandırıcıya hem hapis hem de para cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Gerede ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Bayram Yılmaz, geçen yıl sosyal medyada gördüğü ilan için satıcıyla iletişime geçti. Bayram, T.K. isimli satıcıyla dört jant için 1500 liraya anlaştı.


Yılmaz, satıcının yolladığı kargoyu almaya gittiğinde ise kendisine jant değil musluk gönderildiğini gördü. Bunun üzerine suç duyurusunda bulundu.

Satıcıya ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa üç yıl dört ay hapis cezası ve 2 bin 500 lira para cezası verdi.

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