Doğum gününde unutulmadı: İETT otobüsü Barış Manço için yollarda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen ismi Barış Manço’nun doğumunun 80’inci yıl dönümüne özel, Kadıköy-Göztepe hattında çalışan İETT otobüsünün dış cephesini Manço’nun fotoğraflarıyla kaplattı.

İETT otobüsü Barış Manço’nun fotoğraflarıyla kaplatıldı

Türk müziğinin efsane isimlerinden ve 7’den 77’ye büyük bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı Barış Manço, doğumunun 80’inci yıl dönümünde unutulmadı.

İBB kurumlarından İETT’nin Kadıköy- Göztepe GZ1 hattında çalışan bir otobüsün dış cephesi, Barış Manço’nun resimleriyle kaplandı.

Kadıköy Recep Peker Caddesi’ndeki sanatçının ismine özel tasarlanan ‘Barış Manço Durağı’na da uğrayan otobüs, İstanbullulardan büyük beğeni topladı.

Barış Manço anma otobüsü, İETT’nin Kadıköy – Göztepe GZ1 hattında bir hafta süreyle hizmet vermeye devam edecek.