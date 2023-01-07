Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: Biri bebek beş kişi öldü

Diyarbakır’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri bebek beş kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri bebek beş kişi öldü

AA’nın aktardığına göre Gaziantep-Ağrı seferini yapan ‘Yeni Diyarbakır’ firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü, Diyarbakır Silvan kara yolunun 65. kilometresinde devrildi.

Kazada, biri beş aylık bebek beş kişi öldü. Yaralılar ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iki şoför ve bir muavin gözaltına alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu bildirdi:

“Diyarbakır Silvan Bağdere’de bir otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 can kaybımız var. 8 yaralı tedavi altında, 2’sinin durumu ağır. 14 kişi tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”