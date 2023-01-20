Bu hafta sekiz film vizyonda: Margot Robbie ve Brad Pitt ile Hollywood’un arka odalarına yolculuk



Sinemalarda bu hafta üçü yerli sekiz film vizyonda. Margot Robbie ve Brad Pitt’in herkesi koltuklarından alıp 1920’li yılların Hollywood dünyasına götürdüğü, arka odalarında dolaştırdığı ‘Babylon’ beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Babylon

Babylon (Babil)

Oscar ödüllü Damien Chazelle’nin yönettiği, başrollerini Margot Robbie ve Brad Pitt’in paylaştığı ‘Babylon’ (Babil), sinemanın sessiz dönemden çıkış sürecinde birkaç oyuncunun yükseliş ve çöküş hikayesini konu ediyor.

1920’lerin sonunda Hollywood, sessiz filmlerden sesli filmlere geçişle birlikte büyük bir değişim sürecinden geçmektedir. Gelecek vadeden bir oyuncu olan Mannt Torres, rüya fabrikasının perde arkasındaki bu ilerlemeye birinci elden tanık olur. Ancak Jack Conrad gibi köklü yıldızlar veya Nellie LaRoy gibi yükselen yıldız adayları için derin bir kriz yaklaşmaktadır çünkü artık filmlerde konuşmak zorundalardır. Caz, gösterişli partiler, seks, uyuşturucu ve alkol Hollywood’u hala etkisi altına alırken, sektörün en büyük yıldızları kariyerlerinden endişe etmeye başlar.

Korsaj

Korsaj (Corsage)

Marie Kreutzer’in yönettiği, Avusturya’nın Oscar adayı Korsaj, kendini baskı altında hisseden Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth’in hayat hikayesini işliyor.

Vicky Krieps, Colin Morgan ve Finnegan Oldfield’in başrolleri paylaştığı film, Bavyera Düşesi Elisabeth’in 40. doğum günü kutlamalarını, zincirlerini kırmaya niyetlenen, bilgiye ve yaşama aç bir kadının isyanını odağına alıyor.

49

49

İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık’ın başrolleri paylaştığı ’49’, 11 Haziran 2014’te IŞİD’in Musul’u işgal etmesi sonrası, Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nda esir alınan 49 personelin kurtarılması için mücadele eden MİT mensuplarının hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Kutsal Damacana 4

Kutsal Damacana 4

Şafak Sezer, Ersin Korkut, Müjde Uzman, Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı ‘Kutsal Damacana 4’, Şafak Sezer’in canlandırdığı Fikret’in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselmesinin ardından yurda dönüş hikayesini konu ediyor.

Kamil Çetin’in yönetmenliğini üstendiği serinin dördüncü filminin müzikleri Ercan Saatçi ve İlker Yeter imzası taşıyor.

Motelde Katliam

Murat Kuşçu’nun yönettiği Feyza Aydın Kılıç, Aleyna Kılıç ve Bülent Mert’in rol aldığı ‘Motelde Katliam’, kızlarını üniversiteye yerleştirmek için Çorum’a gelen bir ailenin, kaldıkları motelde başlarından geçenleri anlatıyor.

Haftanın Animasyonları

Anthony Bell’in yönettiği ABD-Çin ortak yapımı ‘Süper Yetenek 3: Büyük Yarış’, Almanya-Birleşik Krallık yapımı ‘Muhteşem Kedi Maurice’ ve Caroline Origer’in filmi ‘Benim Tatlı Diş Perim’, animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.