Borsa günü düşüşle tamamladı – 9 Ekim 2023

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 3,21 değer kaybederek günü tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 271,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 135,7 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,17 ve holding endeksi yüzde 3,58 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,66 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

AA’nın haberine göre küresel pay piyasaları, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Analistler, yarın teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8,100 seviyesinin destek, 8,400 ve 8,550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.