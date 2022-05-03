Biralar Rod Stewart’tan

Britanyalı şarkıcı Rod Stewart, İskoçya’nın Glasgow kentindeki bir pubda çalışanlara yardım etti. 77 yaşındaki Stewart’ı bira servis ederken görmek hem müşterilerin hem de işletmenin sahiplerinin hoşuna gitti.

Fotoğraf: Dirty Duchess

Dünyanın en ünlü derbilerinden birini, taraftarı olduğu Celtic ile Rangers takımları arasında oynanan maçı stadyumda izledikten sonra ‘Dirty Duchess’ adlı pub’a giden Stewart, barın arkasına geçip barmenlik yaptı. Bu sırada hem çalışanlarla hem de müşterilerle konuşup şakalaştı.

Pub’ın sosyal medya hesabından 1-1 berabere sonuçlanan maçı oğulları Alastair ve Aiden’la izleyen Stewart’ın bira servis ederken çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Stewart’ın müşterilerle sohbet ederken görüntülediği karenin altında şu mesaj vardı: ”Bu akşam yedek barmenin Rod Stewart’ın olması müthiş!”

Koyu bir taraftar olarak tanınan Stewart sık sık takımının maçına gidiyor.