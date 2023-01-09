Bir evde iki kadının cansız bedeni bulundu

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, HDP’nin kendi adayıyla seçime gitme kararını anlayışla karşıladıklarını kaydederek, “HDP’nin ‘Aday çıkarırken bizi rahatsız etmeyecek bir isim belirlenmeli’ diye bir siyasi pozisyon açması kadar doğal bir şey yok” dedi.