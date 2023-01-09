İstanbul’un Kartal ilçesinde bir evde, iki kadının cansız bedeni bulundu. Polis iki kadını ev sahibinin öldürdüğünü saptadı.
AA’nın aktardığına göre Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan 24 yaşındaki Mustafa P. sabah saatlerinde polisi arayarak gece evinde kalan Dilara Gültay ve Cansu Demirel’in hareketsiz biçimde yattığını aktardı.
Polis, 23 yaşındaki Gültay ve 30 yaşındaki Demirel’in öldüğünü saptadı. Mustafa P. ise bilekleri kesilmiş olarak bulundu.
İlk incelemede Mustafa P.’nin iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulunduğuna kanaat getirildi.
Noterde katiplik yapan Gültay ve elektronik firmasında çalışan Demirel’in yakınlarının dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.