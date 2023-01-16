Bir direnişin hikayesi: Tatavla’da Son Dans

Sumru Yavrucuk ve Deniz Çakır’ın 6-7 Eylül Pogromu’nun yükünü taşıyan Eleni ve Gül’ün hikayesini sahnelediği ‘Tatavla’da Son Dans’ bugün prömiyerini yapıyor.

Sumru Yavrucuk ve Deniz Çakır

Şaban Ol’un kaleme aldığı, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği Tatavla’da Son Dans, bir bekleyişin, direnişin hikayesini anlatıyor.

Deniz Çakır ve Sumru Yavrucuk’u sahnede buluşturan oyun; geçmiş ve şimdiki zaman arasına sıkışmış bir yağmanın yükünü taşıyan Eleni ve Gül’ün, bellek tazelemek ve unutmak için çocuk saflığıyla oynadıkları gülümseten parçalı yapının tamamıdır.

İki Rum kadının gitmek ve kalmak arasındaki yaşanmışlıklarına, toprağa tutunmalarına, Rembetiko tadında küçük bir dokunuş yapan oyun bugün İstanbul Fişekhane Sahnesi’nde prömiyer yapacak.