Berkant Gültekin: Yerliler, yabancılar kol kola

Son felaketin yaşandığı Çöpler Altın Madeni’ni işleten Anagold Madencilik, 2000 yılında Çukurdere Madencilik adıyla merkezi ABD’de bulunan ve Kanada borsasında işlem gören Anatolia Minerals’ın (Anadolu Madenleri) Türkiye’de faaliyet yürüten alt şirketi olarak kuruldu. Anadolu sevgisi (!) isminden belli olan bu ABD’li şirket, daha sonra Avusturalya’nın en büyük madencilik şirketlerinden Avoca Resources ile birleşerek Alacer Gold’u kurdu.

İşte İliç’teki madeni işleten Anagold günümüzde, Alacer ile AKP iktidarına yakınlığıyla bildiğimiz Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik’in ortaklığı olarak faaliyet gösteriyor. Alacer, 2020’de Kanada Vancouver merkezli madencilik şirketi SSR Mining’in çatısı altına girdi. Bugün Anagold’un yüzde 80’i Alacer’e, yani SSR Mining’e, yüzde 20’ise Çalıklara ait.

Lidya Madencilik’in mazisi, Çalıkların yabancı altıncılarla işbirliğine başladığı tarihten bir yıl sonrasına, 2010’a dayanıyor. Bu dönemde Çalık Holding’in CEO’su, bakanlığı süresince “yerli ve milli” sloganının bayraktarlığını yapan Berat Albayrak’tan başkası değil. Yönetim Kurulu’nda bizzat Çalık Holding’in sahibi Ahmet Çalık’ın bulunduğu Lidya Madencilik, Çöpler’in Erzincan Kartaltepe’deki uydu maden işletmesinde, Balıkesir’de Polimetal’de, Artvin’deki Hod Madeni’nde de ülkeyi talan etmek için sıraya giren yabancı madencilerle yan yana, omuz omuza.

Berkant Gültekin’in yazısı