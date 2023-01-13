Barbie uzadı: Sebep ‘estetik’ değil ‘işlevsel’

Fiziksel özellikleri, kıyafetleri ve aksesuarlarıyla çocuklara ‘ideal beden algısı’ dayattığı eleştirilerinin ardından dönüşüm geçiren ikonik bebek Barbie, bu kez üç yaşından küçük çocuklar için yenilendi.

ABD’li oyuncak üreticisi Mattel tarafından ilk kez 9 Mart 1959’da tanıtılan Barbie bebekler, beyaz tenli, sarışın ve mavi gözlüleri idealize ettiği için eleştiriliyordu. Şirket, eleştirilerin ardından Barbie bebeklerin vücut tipi, ten ve göz rengi farklı yeni versiyonlarını piyasaya sürmüştü.

Şimdi de okul öncesi çocukların ihtiyaçlarına daha uygun olduğunu söylediği, yaşa uygun yeni bir Barbie bebek çıkardı.

Mattel’in küresel başkanı Lisa McKnight, ebeveynlerden gelen talep üzerine küçük ellerin oynayabileceği şekilde yeniden dönüştürülen bebeklerin özellikle üç yaş ve altındaki çocuklara hitap ettiğini söylüyor.

Standart Barbie’den en belirgin farkı boyutu olan yeni bebekler, 29,21 cm’den 34,29 cm’e uzatıldı. Ayrıca çocukların rahat oynayabilmesi için daha yumuşak bir gövdeye ve daha belirgin eklemlere sahip.

Bebeğin ellerinde belirgin bir tasarım değişikliğinin olduğunu belirten McKnight bunun nedeninin “El kapalı, bu yüzden başparmak ayrılmamış. Minik ellerin bebeği giydirip çıkarmasını kolaylaştırmak için bunu yaptık” sözleriyle açıklıyor.

Dört ten renginde, ayakkabı ve cüzdan gibi aksesuarlarla bir plaja uygun, küçük çocukların kıyafetlerini, yatak odasını ve çay saati oyun setlerini daha kolay değiştirebilmesi için cırt cırtlı diğer moda kıyafetleriyle piyasaya sürülen yeni Barbie’lerin ücreti 20 dolar (375 lira) olarak belirlendi.