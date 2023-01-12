Babasının Türk olduğunu öğrendi: Kayseri’ye gelmek için dört buçuk ay pedal çevirdi

Türk olduğunu öğrendiği babasıyla tanışmak için Almanya’dan bisikletiyle yola çıkan 33 yaşındaki Madeline Hoffmann, dört buçuk ay süren yolculuğun ardından Kayseri’de babasıyla buluştu.

AA’nın aktardığına göre Almanya’da büyüyen Hoffmann, yedi yıl önce babasının bir Türk olduğunu öğrendi. O dönem Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan ve moda tasarımcılığı yapan Hoffmann, babasıyla tanışmak için bir yolculuk yapmaya karar verdi ve bu süreçte işinden istifa etti.

Almanya’ya dönen Hoffmann, 23 Ağustos 2022’de Türkiye’ye gelmek üzere bisikletle yolculuğuna başladı.

Bu yolculuğu sosyal medya hesabından ayrıntılarıyla takipçileriyle paylaşan Hoffmann, blogunda da yolda karşılaştıklarını, yaşadıklarını ve duygularını yazdı.

Yaklaşık dört buçuk ay süren yolculuğunun ardından Kayseri’ye ulaşan Hoffmann, 64 yaşındaki babası Duran Tekin ile bir araya geldi.

33 yıldır bu anı bekliyordum

Hoffmann, 26 yaşında yarı Türk olduğunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını ve ‘kökeninin diğer yarısını keşfetmek ve kendini bulmak’ için bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğini söyledi.

Hoffmann, Almanya’dan Fransa, İsviçre, İtalya, Hırvatistan, Slovenya, Karadağ, Bosna Hersek, Arnavutluk, Yunanistan’dan geçerek Türkiye’ye geldiğini anlattı:

“Bu anı yaşamak için bisikletle dört buçuk ay seyahat ettim. Apartmanın girişindeki an çok tuhaf bir andı. Nasıl hissetmem gerektiğini, ne olacağını bilmiyordum. Aşağıya geldiğini biliyordum ve bakmaya korktuğum için kapıya sırtımı döndüm. Neler hissettiğimi tarif etmeye çalışmak çok zor. İkinci parçamın geldiğini görmek çok ilginçti.”

Türkiye’ye ilk kez geldiğini aktaran Hoffmann, Türk kültürünü yakından görmek ve Türkçe öğrenmek istediğini söyledi.

1973’te Almanya’ya giden Baba Duran Tekin de orada tanıştığı ve çeşitli sebeplerden ayrıldığı Madeline’nin annesinden iki kızı olduğunu ifade etti. Uzun yıllar iki kızını da görmediğini aktaran Tekin, 28 yıl sonra yaşadıkları yerin belediyesine ve kızlarının dayısına ulaştığını, böylece kızlarının izini bulduğunu belirtti.

Büyük kızıyla 28 yıl sonra Almanya’da görüştüğünü ifade eden Tekin, küçük kızı Madeline Avustralya’da yaşadığı için onunla yüz yüze görüşemediğini anlattı:

“O beni ilk kez görüyor, ben de onu. Ablasına, ‘bir gün Avustralya’ya gidelim’ dedim ama işini ayarlayamadı. Oraya gitmek biraz zor, hem maddi açıdan hem zaman açısından. Kendisi Almanya’ya bir kere geldi, o zaman da ben gidemedim. Böyle çıkıp geldi. Zamanı geri çeviremem, o zamanlar öyle oldu.”