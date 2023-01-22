Ay’a ayak basan ikinci astronot Edwin Buzz Aldrin 93 yaşında evlendi

Ay’a ayak basan ikinci astronot Edwin Buzz Aldrin, 93 yaşına girdiği doğum gününde evlendiğini duyurdu.

Neil Armstrong’tan sonra Ay’a ilk ayak basan insan olarak tarihe geçen Aldrin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 93.’üncü yaş gününde uzun zamandır beraber olduğu Dr. Anca Faur ile hayatını birleştirdiğini açıkladı.

Los Angeles’ta küçük bir törenle evlendiklerini belirten Aldrin, ‘Aşığı ile kaçan gençler kadar heyecanlı’ olduklarını söyledi.

Aldrin, hesabından evlilik töreni sırasında çekilmiş iki kare fotoğraf da paylaştı.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023

Eşi Faur’un kendisinden 30 yaş küçük olduğu kaydedildi. ABD medyasına yansıyan haberlerde Aldrin’in daha önce üç kez evlendiği belirtildi.

Eski NASA astronotu Aldrin, 20 Temmuz 1969’da Apollo 11 uzay uçuşu ile Ay’a yolculuk yapmış, Neil Armstrong’tan sonra Ay’a ilk ayak basan insan olarak kayıtlara geçmişti.