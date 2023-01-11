Aşk, Mark ve Ölüm MUBI’ye geliyor: Türkiye’den Almanya’ya uzanan 60 yıllık müzik mirası

Prömiyerini yaptığı 72’nci Berlinale Film Festivali’nden ve IndieLisboa Uluslararası Bağımsız Film Festivali’nden ödüllerle dönen Cem Kaya imzalı ‘Aşk, Mark ve Ölüm’ 25 Şubat’ta MUBI’de izleyiciyle buluşacak.

Aşk, Mark ve Ölüm 25 Şubat’ta MUBI’ye geliyor

2014 yapımı ‘Remake, Remix, Rip-Off’la başarı yakalayan Cem Kaya’nın Mehmet Akif Büyükatalay’la ortaya çıkardığı bu belgesel, Almanya’da filizlenip büyüyen göçmen müzik kültürünün tüm renklerini izleyiciyle buluşturuyor.

‘Arabeks’ ve ‘Motör: Kopya Kültürü & Popüler Türk Sineması’ filmleriyle tanınan Cem Kaya’nın yönettiği film, Almanya’nın iş gücünün belkemiğini oluşturan Türkiyeli göçmenlerin aidiyet ve kimliğe dair sorgulamalarını ekrana taşırken, 1960’lar Almanyasına, eğlence kültürüne ve dönemin tarihsel ve toplumsal sorunlarına ışık tutuyor.

‘Aşk’, ‘Mark’ ve ‘Ölüm’ olmak üzere üç farklı başlığa ayrılan film, ‘Aşk’ bölümünde büyük bir umutla Almanya’ya göç eden işçilerin heyecanını ve memleket hasretini anlatıyor.

‘Mark’ bölümü artık tedavülden kalkan bu para biriminin sembolik anlamına ve gurbetçilerin Almanya’daki lüks yaşam biçimlerine yer verirken, ‘Ölüm’ bölümüyse Almanya-Türkiye arasındaki entegrasyonda gelinen son noktayı ve yaşanan trajik anları arşiv kayıtlarından ve ruhun derinlerine işleyen anlatım gücüyle müzikten yararlanarak aktarıyor.

Film 25 Şubat’ta MUBI’de izlenebilecek.