Arif Verimli yıllar sonra fark etti: Müge Anlı toplumun gerçeğini yansıtmıyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 yıl danışmanlık yapan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, yıllar sonra ‘toplumun gerçeğini yansıtmadığını’ söyleyerek programı eleştirdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına danışmanlık yapan Prof. Verimli, iki yıl önce canlı yayında Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen’le yaşadığı gerilimin ardından istifa etmişti.

Bu süreçte çeşitli kanallar aracılığıyla yaptığı açıklamalarda Müge Anlı ve Şevki Sözen’e kırgınlığını dile getiren Verimli, programa dair herhangi bir ifade kullanmamıştı.

Müge Anlı’dan önce de televizyonlarda yayımlanan gündüz kuşağı programlarına danışmanlık hizmeti veren Verimli, Gökhan Çınar’ın YouTube’daki Katarsis kanalına konuk oldu.

Medyaya giriş sebebini “Bizim ülkemizde milyonlarca kişi bilimsel bilgiden yoksun. Ben bilgiyi vatandaşa yaymayı ve insanları kötü yargılardan sıyırmayı amaç edindim, medyayı da bu anlamda kullandım” sözleriyle açıklayan Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ilgili itirafta bulundu:

“Orada olanlar toplumun gerçeğini yansıtmıyor. Davranış bozukluğu olan bir tutam insanı getirip bin kişiye izletiyorlar. Toplum o değil. Ama ben pişman değilim. Oraya, ‘şu davranışı böyle yaparsak daha iyi sonuç alırız’ gibi bir misyonla başladım fakat sonra ayrıldım. Onlara başarılar diliyorum.”