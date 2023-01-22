Ankara’da simite zam: 7 liradan satılacak

Ağır ekonomik krizin getirdiği yüksek enflasyon vatandaşa zam olarak yağıyor. Son olarak dar gelirlinin en büyük besin kaynağı olan ekmek ve simidin fiyatlarının artabileceği belirtilmişti. Ankara’da yarından itibaren simit 7 TL’den satılacak.

Ankara’da simit 7 lira oldu. (AA)

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını bildirdi. Delibaş, zammın gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20-yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur.”

İstanbul’da ekmeğe zam

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin de İstanbul’da 200 gram ekmeğin 5 liradan satıldığını, söz konusu ağırlıktaki ekmeğin maliyetinin tüm giderler dahil 4,5 ile 4,80 lira arasında olduğunu belirterek şubat ayını işaret etti: “Fiyat artışının ocak içerisinde olmayacağı kesin. Şubat ayı içerisinde oturacağız, bakacağız.”