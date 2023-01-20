Amazon’un ilk yerlisi: Rüyanda Görürsün filminden fragman

Murat Boz ve Burcu Özberk’in başrolleri paylaştığı, Amazon Prime Video’nun ilk yerli içeriği ‘Rüyanda Görürsün’ filminden ilk tanıtım yayımlandı.

Türkiye pazarına giren 2020 yılında giren dijital yayın platformu Amazon Prime Video, ilk yerli içeriğini üyeleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Cemal Alpan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin başrollerinde Boz ve Özberk’e Şerif Erol, Devrim Yakut, Feridun Düzağaç, Ekin Mert Daymaz ve Uğur Uzunel gibi isimler eşlik ediyor.

Umut Açıkalın ve Serhat Solmaz’ın kaleme aldığı film, aşka ve evliliğe inanmayan Engin ile Pelin’i bir rüyada buluşturuyor. Güce, başarıya ve lüks yaşama değer veren iş insanı Engin, hayatta her istediğini elde ederken, orta sınıf bir ailenin kızı olan naif, hayalperest ve güçlü Pelin, onu olduğu gibi kabul edecek beyaz atlı prensini beklemesi gerektiğine inanır. İkilinin yolları bir partide kesişir ve ne olduğunu hatırlamadıkları gecenin sonunda kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyada bulurlar.

3 Şubat Cuma günü izleyiciyle buluşacak filmin ilk tanıtımı yayımlandı.