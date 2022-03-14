Alaattin Aktaş: Öyle köşeye sıkışmışız ki…

Öyle köşeye sıkışmış durumdayız ki… “Tamam hadi yapalım, ‘Faiz sebep enflasyon netice’ görüşünü şimdilik bir kenara koyalım ve faizi artıralım” desek bile çıkış görünmüyor.

İlk sorun faiz artışının siyasi yönden izahında yaşanacak gibi. Ama bu üstesinden kolay gelinecek bir sorun:

“Biz faize karşıyız, daha da indirmeyi tabii ki istiyoruz ama bakın yanı başımızda savaş var, koşullar değişti, ülkemiz adına buna göre adım atmak zorundayız…”

Böyle bir açıklama hiç şaşırtıcı olmaz ve faiz artırılabilir.

Varsayalım böyle denildi ve faiz ılımlı bir şekilde artırılmaya başlandı. Örneğin 1 puan ya da 2 puan…

Peki bu artış neye yarar, sorun burada.

Birkaç puan artırılacak faizle birlikte kur aşağı gelir ama oralarda kalıcı olması sağlanabilir mi? Yoksa daha önce döviz alamamış olanlara iyi bir alım fırsatı mı yaratılmış olur?

Birkaç puanlık artıştan sonra nasıl bir mesaj verilir? Artışın devam edebileceği mi söylenir, yoksa bunun bir seferlik olduğu mu ima edilir? Faiz artışı büyük umutlar bağlanan KKM sisteminin çökmesi anlamına da gelmez mi?

Alaattin Aktaş’ın yazısı