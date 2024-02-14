Alaattin Aktaş: Çok da sevinmeyelim

Aralık ayında son on yılın ikinci en iyi performansı sergilendi ve bu sayede 2023 yılı açığı kaygı duyulan düzeyde gelmedi; bütün bunlar iyi güzel de biraz detaya bakınca aslında çok sevinmemek gerektiği ortaya çıkıyor.

Aralık ayı açığı önceki yılın neredeyse üçte biri düzeyinde kaldı ama acaba niye? Ne yaptık, nasıl önlemler aldık da bunu sağladık, yoksa alınan bir önlem söz konusu değil de her şey kendiliğinden mi gelişti? Birkaç sayı verelim:

– Aralık ayındaki cari açık 2022’ye göre 3.9 milyar dolar daha az.

– Aralık ayındaki dış ticaret açığı 2022’ye göre 3.5 milyar dolar daha az.

– Aralık ayındaki ithalat da 2022’ye göre 3.7 milyar dolar daha az.

“Her şey kendiliğinden mi gelişti” sorusunun yanıtı ortaya çıktı bile.

Daha az ithalat, daha az dış ticaret açığı ve daha az cari açık; hepsi bu!

Peki acaba ithalat niye geriledi dersiniz… Bunun için de yalnızca iki kaleme bakmak yeter gibi…

Parasal olmayan altın ithalatı 2023’ün aralık ayında 2022’ye göre 1.1 milyar dolar, enerji ithalatı da 1.5 milyar dolar daha az. Toplayalım; etti mi 2.6 milyar dolar. İthalattaki 3.7 milyar dolarlık düşüşün de 2.6 milyar doları bu iki kalemden kaynaklanmış.

Yani 2023’ün cari açığı özellikle aralık ayında nedenlerini sıraladığımız etkenlerle görece iyi geldi.

Ama açık, yine de son on yılın ikinci en yüksek açığı.

Alaattin Aktaş’ın yazısı