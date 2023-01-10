82’lik gazi ‘TikTok emeklisi’ oldu

ABD’de süpermarket devi Walmart’ta çalışan 82 yaşındaki gazi Warren Marion, TikTok kampanyasıyla emekli oldu.

82 yaşındaki Warren Marion, TikTok kampanyasıyla emekli oldu

TikTok’ta 300 bin takipçisi bulunan Rory McCarty tarafından organize edilen kampanyaya yaklaşık 110 bin dolar bağışlandı.

BBC’nin haberine göre ikilinin yer aldığı bir video geçen ay 3 milyondan fazla görüntülendi. McCarty, Marion için başlattığı kampanyanın amacını ‘istediği şeyleri yapabilmesini sağlamak’ olarak açıklamıştı: “Bir iş yeri sahibi olarak, bu küçük yaşlı adamın hala çalıştığını görünce hayrete düştüm. Sekiz ila dokuz saatlik vardiyalarda çalışıyor.”

Kampanya başarılı oldu. McCarty günler içinde belirlenen miktara ulaştı.

Marion geçen hafta ihbar süresini tamamladıktan sonra işteki son gününü bitirdi ve emekli oldu. Çeki kameralar önünde alan Marion, “Vay canına” dedi.

Geçen ay Cumberland Times gazetesine konuşan gazi, bu parayla evinin taksitlerini ödeyeceğini ve Florida’daki çocuklarını ziyaret edeceğini söyledi.