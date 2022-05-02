1,5 yaşındaki lösemi hastası bebek kök hücre bağışı sayesinde hayata tutundu

Afyonkarahisar’da lösemi hastası 1,5 yaşındaki Asel Elif Filiz, kök hücre nakli için ailesinden uygun bağışçı bulunamayınca, hiç tanımadığı birinin Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’ne (TÜRKÖK) yaptığı bağış sayesinde yaşama tutundu.

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İnşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Muhterem Filiz ile Berivan Filiz çiftinin üç çocuğundan biri olan Asel Elif, dört aylıkken karın ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi’ne götürüldü. Tetkikler sonucu bebeğe lösemi tanısı konuldu ve kemoterapi tedavisine başlandı ancak hastalığının ilerlemesi üzerine kök hücre nakli yapılması gerekti.

Ailesinden uygun bağışçı bulunamayan Asel Elif’e, TÜRKÖK’ten uygun bağışçı bulunarak nakil yapıldı.

‘Duyarlılık artmalı’

Baba Muhterem Filiz, AA muhabirine şunları söyledi: “Aylardır çok zor günler geçirdik ama umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik. Süreç çok zorluydu. Sadece şunu söyleyeyim; bir çeken bir de yaşayan bilir. Bir ara Ankara’da hastanede üç ay kaldık. Kızımın bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum.”

Filiz, bağışçılara çok teşekkür ettiğini belirterek, bu konuda duyarlılığın artması gerektiğini dile getirdi.

AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker de ‘primer immün’ yetmezliği teşhisiyle nakil yapılması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Aynı zamanda rahatsızlık çok nadir de bir türdü. Birçok kişiyle tedavi sürecinde fikir alışverişinde bulunduk. En uygun tedavi hazırlama rejimini oluşturmaya çalıştık. Gerekli hazırlıklar yapıldı ve nakil başarıyla gerçekleştirildi. Elif’e akraba dışı vericiden nakil yaptık. Genel durumu iyi. Süreç şu an planladığımız, beklediğimiz gibi devam ediyor.”