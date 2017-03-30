YSK adayları reddetti: Hakkari’de HDP’nin sandık kurulu başkanlığını yapacak kimse yok

HDP’nin Hakkari’de sandık kurulu başkanlığı için belirlediği 151 isim, gerekçe gösterilmeden önce ilçe seçim kurulu, ardından il seçim kurulu ve en son Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Dihaber’de yer alan habere göre, Hakkari’de toplam 497 sadığın kurulacağını belirten HDP İl Eş Başkanı Metin Besi, merkezde kurulacak 151 sandık için müracaat ettikleri ilçe secim kurulunun gerekçe göstermeden listeyi reddettiğini söyledi.

“Sadece ‘Yapılan mutabakat neticesinde varılan sonuç olarak reddine’ diye bir ibare kullanılmış” diyen Besi, şunları söyledi: “Biz bunun üzerine il seçim kuruluna müracaat ettik. İl seçim kurulu da bu başvurumuzu reddetti. Aynı gerekçeyle biz bu sefer Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) müracaat ettik. YSK’dan bize ret yazısı geldi.”

Kentteki diğer siyasi partilerin kendilerine destek verdiğini söyleyen Besi, “Çoğunluk olarak Yüksek Seçim Kurulu’ndaki hakimler ret ettiler. Yani şu anda Hakkari’de sandık kurulu başkanlığını yapacak hiçbir siyasi partinin üyesi bulunmamaktadır. Hakkari’de uygulanan özel bir yaklaşımla bizim başvurularımız ret edildi” diye konuştu.

Mardin, Batman ve Siirt’te de aynısı yaşanmıştı

Mardin, Batman ve Siirt’te toplam 164 HDP’li ve CHP’linin sandık başkanlığı ve üyeliği iptal edilmişti.

AKP’nin İstanbul Güngören ilçe teşkilatı 1’inci Seçim Kurulu’na başvurarak, yurt çapında sandıklarda görev yapacak CHP ve HDP’liler hakkında soruşturma olup olmadığının araştırılmasını istemişti.

Mardin, Batman ve Siirt’te sandık kurulu başkanları ‘soruşturmaları olduğu’, ‘örgütle ilişkilendirildikleri’ ve ‘saygın kişilik olmadıkları’, ‘iyi ün sahibi olmadıkları’ gibi gerekçelerle görevden alınmışlardı.

HDP Batman il örgütü, Batman merkezde sandık başkanlığı kurulu için seçilen 200’ü aşkın kişi AKP’ye yakın Eğitim-Bir-Sen üyesi ve memur olduğunu açıklamıştı. YSK, HDP’nin buna dair başvurusunu da reddetmişti.