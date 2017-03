Yeşiller Eş Başkanı Özdemir: Korkmadan ‘Hayır’ deyin, biz arkanızdayız

Sagt #Nein zum türkischen Verfassungsreferendum

Vom 27. März bis 9. April können in Deutschland lebende türkische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger über das Verfassungsreferendum in der Türkei abstimmen.Bitte sagt #Nein zu Erdogans Verfassungsänderung! Sagt Ja zu einer Zukunft für die Türkei und für ein friedliches Zusammenleben in Deutschland und Europa.Lütfen Erdoğan’ın Anayasa değişikliğine #hayır deyin. Türkiye’nin geleceğine, Türkiye’de ve Avrupa’da barış içerisinde birlikte yaşamaya destek verin.

Posted by Cem Özdemir on Saturday, March 25, 2017