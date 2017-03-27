Yeşiller Eş Başkanı Özdemir: Korkmadan ‘Hayır’ deyin, biz arkanızdayız

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ deme çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından Almanca ve Türkçe bir video yayınlayan Özdemir, referandumda sadece Türkiye’nin geleceğinin değil, ‘Almanya’da birlikte yaşam’ imkanının da oylanacağını söyledi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘kurtarıcı’ olarak meydanlara çıkıyor. Ama sadece Türkiye’de değil, Avrupa ile çatışma arayışında. Erdoğan’ın küfür ve saldırılarının faturasını Almanya’da yaşayan biz Türkler ödüyoruz. Bir kez daha çifte vatandaşlığın sorgulanması, sadakat meselesinin irdelenmesi tesadüf değil.”

‘Korkmayın, arkanızdayız’

Sagt #Nein zum türkischen Verfassungsreferendum Vom 27. März bis 9. April können in Deutschland lebende türkische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger über das Verfassungsreferendum in der Türkei abstimmen.Bitte sagt #Nein zu Erdogans Verfassungsänderung! Sagt Ja zu einer Zukunft für die Türkei und für ein friedliches Zusammenleben in Deutschland und Europa.Lütfen Erdoğan’ın Anayasa değişikliğine #hayır deyin. Türkiye’nin geleceğine, Türkiye’de ve Avrupa’da barış içerisinde birlikte yaşamaya destek verin. Posted by Cem Özdemir on Saturday, March 25, 2017

“Türkiye’de etkin olan korku havası buraya da ulaştı” diye devam eden Özdemir, “Camiler ve ibadethanelerde ajan istemiyorum. İnsanlar sokakta korksun istemiyorum. Korkmayın, oy vermeye gidin. Biz Yeşiller yanınızdayız. Biz Türkiye’nin dostlarıyız. Türkiye’nin her zaman yanında olduk, yanında olmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşiller eş başkanı, ‘Hayır’ çağrısını ise şöyle gerekçelendirdi: “Sünni olsun, Alevi olsun; Türk, Kürt, Ermeni, ne olursa olsun. Erdoğan’a karşı veya taraf olsun, tüm dünyada saygı duyulan güçlü bir Türkiye arzu ettik. Bu sadece demokrasi, insan haklarına saygı, düşünce ve basın özgürlüğüyle mümkün. Lütfen Erdoğan’ın anayasa değişikliğine ‘Hayır’ deyin. Türkiye’nin geleceğine, Türkiye ve Avrupa’da barış içinde birlikte yaşamaya destek verin.”