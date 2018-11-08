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Yaramazlara biraz batar!

Yeni molekül keşfedildi: Güneş enerjisi 18 yıl depolanabilir

Güneş enerjisini 18 yıl boyunca depolayabilen bir molekül keşfedildi.

Çizim: DHA

İsveçli bir araştırma ekibinin yaptığı çalışma sonucunda bulunan molekülün güneş enerjisini 18 yıla kadar depolayabileceği düşünülüyor.

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Günümüzde yenilenebilir enerjinin en büyük sorunlarından biri depolama. Bu da yaygın kullanımın önünde bir engel.

Depolanan enerji molekülün içinde başka bir yapıya dönüşüyor. Depolanmış enerjinin bir katalizör vasıtasıyla aktive edilmesi gerekiyor. Böylece enerji eski haline gelip kullanıma hazır bir hal alıyor.

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Bu şekilde elde edilen yakıtın konut ve ticari yapıların ısıtılması için ideal olduğunu belirtiliyor.

Araştırmacılara göre enerji depolayan moleküller üzerine daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuyor. Ancak bu teknoloji 10 yıl içinde ticari olarak erişilebilir bir hal alabilir.


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