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Yaramazlara biraz batar!

Yeni KHK ile Türkiye Varlık Fonu’na dış borç yetkisi geldi

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Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) ilişkin düzenleme yapıldı.

KHK ile 28 Mart 2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a ek maddeler getirildi.

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Ek maddelerde Türkiye Varlık Fonu ve savunma ve güvenlik hizmetleri sektörlerine ilişkin hükümler yer alıyor.

‘Ek Madde 4’te yapılan değişikliklerle, TVF’ye aktarılmasına karar verilen kuruluşlar ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ve/veya TVF’ye ait olmak kaydıyla, TVF yönetimi tarafından kurulacak şirket ve alt fonlar, ‘dış borcun devri, dış borcun ikrazı ve Hazine geri ödeme garantisi hususlarında’, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un kapsamına alındı.

Söz konusu hususlarda bu kanunda düzenlenen hükümlerin uygulanmasına bakanın teklifi üzerine bakanlar kurulunca karar verilebilecek.

Savunma ve güvenlik hizmetleri sektörleri

Kanuna getirilen ‘Ek Madde 5’de ise ‘savunma ve güvenlik hizmetleri sektörleri ile sınırlı olmak üzere’ projeyi yürüten özel bütçe kapsamındaki kuruluşlar için, “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinin 10’uncu fıkrasında yer alan hükümlere tabi olmaksızın dış imkan sağlayabilir” dendi.

Bu kanunun 8’inci maddesi kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesinde ‘Hazine garantileri ve garantisiz borçlar için izin alınması’ konusunu ele alıyor.

10’uncu fıkra ne diyor?

Ek Madde 5’te bahsi geçen 10’uncu fıkrada şu ifadeler yer alıyor: “Kamu mevduat bankaları ile özel yatırım ve kalkınma bankaları, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Türkiye Varlık Fonu ile bunların finansman temini amacı ile kuracakları fon ve şirketler hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamındaki kuruluşlarca sağlanacak her türlü dış imkân ile diğer kurum ve kuruluşlar lehine verilecek garantiler Müsteşarlığın iznine tabidir. Kamu yatırım ve kalkınma bankaları tarafından sağlanacak bir yıl ve daha kısa vadeli dış imkân bu izne tabi değildir. Bu iznin verilmesi Hazine garantisi sağlandığı anlamına gelmez. İzin verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

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