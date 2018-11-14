Yavuz Bingöl’ün derneğinden okullara on binlerce bağlama, binlerce piyano

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği arasında imzalanan protokole göre ülke genelindeki okullara yaklaşık 85 bin bağlama ve 3 bin piyano dağıtılabilir. Projenin maliyeti henüz açıklanmadı.

AA’nın haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2017’de kurulan dernekle Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği’ protokolü kapsamında okullara, bağlama ve piyano dağıtımını iki gün önce Kars’tan başlattı.

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Cevriye Tatiş Ortaokulu’nda oluşturulan müzik sınıfının açılışına müzisyen Bingöl de katıldı.

Açılışta öğrencilerle konuşan Bingöl, “Bu enstrümanlara temas eden çocukların da ilerde düşmanlık beslemeyeceğine, kin tutmayacağına, terörist olmayacağına, canlı bomba olmayacağına eminim ben. Kendimden biliyorum çünkü. O yüzden çok kıymetli bir proje yapıyoruz. Çok kıymetli bir ekiple çalışıyoruz” diye konuştu.

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Uygulamanın tutması halinde ülke genelindeki okullar Sanat Hayattır Derneği’nin yapacağı 84 bin 290 bağlama dağıtılacak.

Proje kapsamında, 3 bin 8 piyano dağıtılması da öngörülüyor.

Sanat Hayattır Derneği’nin internet sayfası bulunmazken piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan söz konusu enstürmanların ne kadarının bağış yoluyla ya da satın alımla temin edileceğine ilişkin bilgi verilmedi.