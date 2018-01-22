Varlık’ın genel yayın yönetmeni şair Enver Ercan hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Varlık Dergisi’nin genel yayın yönetmeni şair Enver Ercan hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ercan, 60 yaşındaydı.

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Sabah, Yeni Düşün, Varlık gibi gazete ve dergilerde çalışan ve yayın yönetmenliği yapan Ercan’ın şiirleri Broy, Gösteri, Milliyet Sanat, Yeni Düşün, Yeni Olgu, Varlık gibi dergilerde yayınlandı. Eksik Yaşam (1977), Sürçüyor Zaman (1988), Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman (1997) adlı şiir kitapları olan Ercan’ın Yunus Nadi ve Cemal Süreya şiir ödülleri de bulunuyordu.

Ercan aynı zamanda Yasak Meyve Yayınları’nın da imtiyaz sahibiydi.